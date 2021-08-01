В Барнауле скорая помощь будет делать экспресс-тесты на ковид

Ковид на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле медики скорой помощи смогут делать экспресс-тесты пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, сообщает минздрав региона.

- Бригады скорой медицинской помощи получили экспресс-тесты для определения коронавирусной инфекции у пациентов, к которым был сделан вызов. Тесты позволят в течение 20 минут узнать заражен или нет пациент коронавирусной инфекцией, - пишет ведомство.

Всего в город завезли 5 тыс. экспресс-тестов. Тестирование больных будет проводиться по показаниям. Это позволит снизить риски заражения пациентов в многопрофильных стационарах. Например, при вызове к пациенту с инсультом, специалист сможет оперативно узнать статус больного и сориентироваться в какую клинику транспортировать для госпитализации.