Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 1 августа 2021 года: 3981

Данные о коронавирусе на 1 августа 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно последним данным на 1 августа 2021 года, общее число умерших за все время пандемии в Алтайском крае составило 3981 человек. Только за минувшие сутки скончались 24 пациента, сообщает мэрия со ссылкой на оперативный штаб.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 71 пациент, умерло 24 человека, от COVID-19-18, - пишет оперштаб.

Пока предпосылок для сокращения среднесуточного числа умерших не наблюдается. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 869 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 241.

В крае продолжается вакцинация населения. Сейчас полностью привиты 378 999 человек.