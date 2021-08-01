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Общество1 августа 2021 10:34

В Барнауле не будет массовых мероприятий на день ВДВ

Это связано с эпидемиологической обстановкой
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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День ВДВ - 2021.

День ВДВ - 2021.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле день ВДВ 2 августа 2021 года пройдет без массовых мероприятий. Это связано с эпидемиологической обстановкой, сообщает координационный Совет ветеранских организаций Алтайского края.

- В связи с принятием дополнительных мер по защите населения на территории Алтайского края от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, принято решение не подвергать опасности наши семьи, наших родных и близких, - говорится в сообщении.

Ветеранов просят самостоятельно в период с 11.00 до 18.00 прийти к мемориалам и возложить цветы. Это позволит почтить память погибших защитников родины и не подвергнуться себя риску заражения.