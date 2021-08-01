У барнаульца похитили шины на литых дисках

Шины изъяли. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у мужчины похитили комплект зимней резины на литых дисках, которые хранились у него в гараже, сообщает краевое управление МВД.

- Для этого злоумышленники разобрали кирпичную кладку расположенного рядом заброшенного гаража. Причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей, - рассказали полицейские.

По подозрению был задержан 39-летний житель краевой столицы. В ходе обыска у него было изъято похищенное имущество. Мужчина дал признательные показания.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).