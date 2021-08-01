Ремонт должны закончить к ноябрю.

В Барнауле четыре моста отремонтируют за 8,4 млн рублей, три из них - через реку Пивоварка. Сейчас власти ищут подрядчика, информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Согласно заявке, должны будут отремонтировать пешеходный мост по ул. Автотранспортная, пешеходный мост через железнодорожные пути по ул.Водопроводной, мост через р.Пивоварка по ул.Кутузова, мост через р.Пивоварка по ул.Матросова.

Деньги выделят из городского бюджета. Сдать объекты должны будут до 1 ноября этого года.