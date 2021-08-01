Два барнаульца подрались из-за социальной дистанции

Скринщот публикации. Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Два барнаульца устроили драку из-за социальной дистанции. Все произошло в одном из магазинов города вечером в субботу, 31 июля. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

- Конфликт разгорелся на почве того, что проходя мимо, один задел другого плечом, нарушив социальную дистанцию, - пишет паблик.

Дальше мужчины схватились в бою, но один имел явное превосходство. Теперь, если потерпевший пострадал и напишет заявление, то его обидчику может грозить ответственность.