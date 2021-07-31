Высокая пожароопасность наблюдается в 11 районах Алтайского края

Пожар в лесу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В 11 районах Алтайского края наблюдается высокий 4-й класс пожарной опасности. Там сохраняется риск возникновения природных и техногенных пожаров, сообщает ГУ МЧС по региону.

- Это Благовещенский, Хабарский, Баевский, Краснощековский, Кулундинский, Каменский, Волчихинский, Мамонтовский, Ключевской, Локтевский, Угловский районы и город Славгород, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим в управлении МЧС по краю действует режим повышенной готовности, организовано оперативное реагирование спецгрупп.

Спасатели призывают не разводить костры в лесу, не жечь мусор или траву, не бросать непотушенные окурки.

Если все же произошёл пожар, звоните по тел. 112.