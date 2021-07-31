На Алтае запустили два асфальтобетонных завода

Завод в Камне-на-Оби Фото: Минтранс Алтайского края

Два новых асфальтобетонных завода запустили в Алтайском крае. Они работают в Родинском районе и Камне-на-Оби. Асфальт в этом сезоне используют при ремонте близлежащих дорог, сообщили в Минтрансе региона.

- Установки просты в обслуживании и производят асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичный асфальтобетон, - отметили в министерстве.

Производительность завода в Камне-на-Оби составляет 160 тонн в час, более тысячи тонн в смену. Предприятие, в частности, поспособствует быстрому завершению ремонта на участке дороги Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области. По этой трассе проходит турмаршрут на соленые озера. Также установка пригодится для работ в Крутихинском и Тюменцевском районах.

Завод в Родинском районе работает в тестовом режиме, его производительность - 100 тонн в час. Материалы будут использовать на дороге Волчиха - Родино - Благовещенка - Кулунда. Помимо этого, завод рассчитан на работы еще в четырех районах края.