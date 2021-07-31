Умер руководитель Алтайской краевой федерации панкратиона и грепплинга

Логотип Алтайской краевой федерации панкратиона и грепплинга

30 июля скончался руководитель Алтайской краевой федерации панкратиона и грепплинга Антон Кленьшев, сообщает CX News.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Владимировича. Светлая память, - пишет спортивное издание.

Однако причина смерти спортсмена и тренера не известна. Также не названа дата прощания.

Отметим, воспитанники Антона Кленьшева не раз занимали достойные места на соревнованиях разного уровня.

Ранее пришла весть о смерти бывшего пресс-секретаря Алтайского краевого Совета народных депутатов и главы администрации региона Галины Качакаевой.