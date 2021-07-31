Спрос на льготную ипотеку на новостройки резко упал в Барнауле

Льготная ипотека на новостройки запущена в апреле 2020 и продлена до лета 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле упал спрос на льготную ипотеку на новостройки. В июле число сделок достигло минимума за год. По мнению экспертов, причиной тому стали рост цен на жильё и новые условия выдачи кредитов с 1 июля, сообщает ИА "Амител".

- Пик спроса был год назад, когда застройщики продавали квартиры одновременно в нескольких жилых комплексах. Сегодня там продают остатки, а новых крупных строек нет. Варианты однокомнатных квартир, студий найти сложно, – говорит руководитель агентства "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин.

Дефицит привёл к удорожанию квартир в новостройках в среднем на миллион рублей. Плюс к этому цены подскочили из-за подорожавших стройматериалов и желания застройщиков заработать. Некоторые квартиры в Барнауле продают почти за 100 тыс. рублей за "квадрат".

Что касается льготной ипотеки, то с 1 июля 2021 года процентная ставка выросла с 6,5% до 7%, а максимальный размер кредита снизился с 6 млн до 3 млн рублей. В итоге покупатели отдают предпочтение кредитам либо вторичке.

Эксперты считают, что цены уже не откатятся назад либо упадут, но не намного – 50-100 тыс. рублей. А осенью и вовсе вновь поползут вверх. При этом могут поползти вверх и процентные ставки по ипотеке, поэтому льготная ипотека может вновь стать актуальной.

Напомним, льготная ипотека на новостройки была запущена в апреле 2020-го и её продлили до лета 2021 года.