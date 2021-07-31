В Барнауле раньше срока запустили горячую воду по контуру ТЭЦ-2

Отключение в контуре ТЭЦ-2 связано с ремонтом теплосетей и гидравлическими испытаниями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 30 июля, раньше срока, запустили горячую воду для части потребителей ТЭЦ-2, сообщили в мэрии.

- Теплоноситель начал поступать к 182 объектам (13 029 жителям) в Железнодорожном и Ленинском районах, - уточнили в администрации города.

Если дом в списке есть, но горячая вода не появилась, следует обратиться в управляющую компанию. Адреса домов и зданий здесь.

Напомним, отключение в контуре ТЭЦ-2 связано с ремонтом теплосетей и гидравлическими испытаниями, которые продолжатся до 5 августа.