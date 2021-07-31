Бригады скорой помощи в Барнауле начали тестировать больных перед госпитализацией

Станция скорой медицинской помощи Барнаула получила 5 000 экспресс-тестов Фото: Минздрав Алтайского края

Станция скорой медицинской помощи Барнаула получила 5 000 экспресс-тестов для диагностики коронавируса. 29 июля бригады уже начали тестировать пациентов, к которым приезжают на вызов, сообщает Минздрав края.

- Тестирование проводится строго по показаниям, определенным приказом Минздрава региона. Цель - дифференцированно доставлять больных либо в ковидные госпитали, либо в соматические (нековидные) стационары. Тесты больным, которым не требуется госпитализация и они продолжат лечиться амбулаторно, проводиться не будут, - рассказал главный врач Барнаульской скорой медицинской помощи Андрей Посекунов.

Например, при вызове к человеку с инсультом медик сможет оперативно узнать, заражен пациент или нет и сориентироваться, в какую клинику его везти.

Результат экспресс-теста известен уже через 20 минут.