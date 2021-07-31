Все алтайские школы перейдут на пятидневку

Пока в регионе примерно половина школ работает шесть дней в неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

Все школы Алтайского края, как и в других регионах, перейдут на пятидневку с сентября 2022 года. Такое требование прописано в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах, сообщил министр образования края Максим Костенко на пресс-конференции 30 июля.

- В первой половины августа мы обсудим этот вопрос с муниципалитетами, районными комитетами по образованию, директорами школ. Мы предлагаем конкретные варианты перехода. В обновленном стандарте есть все необходимые ресурсы, чтобы это осуществить, – сказал Максим Костенко.

Пока в регионе примерно половина школ работает шесть дней в неделю. Министр уверен, что часть из них смогут перейти на пятидневный режим уже в этом году.