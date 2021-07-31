На Алтае скончалась бывший пресс-секретарь главы края

Умерла бывший пресс-секретарь главы Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

30 июля стало известно о смерти бывшего пресс-секретаря Алтайского краевого Совета народных депутатов и главы администрации региона Галины Качакаевой, сообщает «Банкфакс».

«Прощание состоится в понедельник, 2 августа, в ритуальном зале на улице Аносова, 8. Начало в 11:00», - пишет издание.

Причина смерти не известна. Отмечается, что уход стал полной неожиданностью, так как женщина до последних дней была полна сил.

Галина Качакаева работала в пресс-службе Совета народных депутатов во время председательства Александра Сурикова с 1997 по 2000 год. После занималась медиа- и пиар-деятельностью в коммерческих структурах. Одно время была гендиректором телекомпании АТН, организовывала популярный фестиваль телевизионных компаний.