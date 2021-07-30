Жара до +31 градуса накроет Алтайский край на выходных

В Барнауле в субботу ожидается +24...+26 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 31 июля и 1 августа, в Алтайском крае будет жарко: воздух прогреется до +31 градуса. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в субботу в Алтайском крае будет +24… +29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в субботу ожидается +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье в Алтайском крае прогнозируют +26...+31 градус. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле в воскресенье столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.