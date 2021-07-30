Житель Алтая опубликовал в интернете интимные фото бывшей девушки

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

51-летнего жителя Кулундинского района обвиняют в том, что он опубликовал в интернете интимные снимки девушки, которая его бросила. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, обвиняемый 2,5 года жил с девушкой. В марте 2020 года возлюбленная объявила о расставании. С целью опорочить честь и достоинство женщины, бывший сожитель распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее были сняты на мобильный телефон, а также переписку интимного характера. Сведения о частной жизни стали доступны для просмотра ее родственникам и коллегам, –отметили в ведомстве.

Во время расследования уголовного дела следователи установили, что мужчина распространял фотографии порнографического содержания с помощью СМИ.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.