В Барнауле изменят схему движения автобусов и трамваев по улице Попова

Участников дорожного движения просят быть внимательными Фото: Константин Санталов

В августе на улице Попова в Барнауле временно перекроют движение. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

– В связи с ремонтом тепловой сети с 21 часа 13 августа до 6 часов 16 августа будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине четной и нечетной проезжих частей улицы Попова в районе здания №4а, – отметили в горадминистрации.

Из-за перекрытия изменят схемы движения автобусов и трамваев. Узнать, как именно будет ходить общественный транспорт можно здесь.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.