Алтайскому краю выделили 1 млрд рублей на стабилизацию бюджета

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Алтайский край вместе с другими российскими регионами получит деньги на укрепление стабильности бюджетных систем. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
– Алтайский край получит 1 млрд рублей. Это следует из данных распоряжения о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов на 2021 год, – говорится на сайте правительства России.
Всего деньги распределят по 55 субъектам. Общая сумма транша составит 50 млрд рублей.