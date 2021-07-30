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Экономика30 июля 2021 12:08

Алтайскому краю выделили 1 млрд рублей на стабилизацию бюджета

Деньги получат и другие регионы
Константин Санталов
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Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алтайский край вместе с другими российскими регионами получит деньги на укрепление стабильности бюджетных систем. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

– Алтайский край получит 1 млрд рублей. Это следует из данных распоряжения о распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов на 2021 год, – говорится на сайте правительства России.

Всего деньги распределят по 55 субъектам. Общая сумма транша составит 50 млрд рублей.