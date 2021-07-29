В Барнауле пройдет открытый лекторий «Умные недели»

В городе выступят два ярких популяризатора современных исследований Фото: предоставлено организаторами

Российское общество «Знание» проведет открытый лекторий «Умные недели в Барнауле». Как сообщил координатор мероприятия, в городе выступят два ярких популяризатора современных исследований.

Об актуальных проблемах науки расскажут научный журналист, автор книг «Вот холера!», «Вообще чума» Алексей Паевский и его коллега по Центру компетенций НТИ. Участники узнают об истории создания батареек и альтернативных способах получения энергии и о водородной энергетики.

- Начало лекций 3 августа в 11.00 на площадке Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22» (Папанинцев, 113). Будут призы за лучшие вопросы лекторам, - отметил координатор Сергей Мансков.