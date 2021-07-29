Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в Барнауле

Сейчас устанавливают лиц, которые выполняли работы по обслуживанию газового оборудования Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в многоквартирном доме в Барнауле. Как сообщили в региональном управлении СК, сейчас устанавливают лиц, которые выполняли работы по обслуживанию газового оборудования.

Дело возбуждено по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По данным следкома, весной в квартире пятиэтажки сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» ремонтировали газовую плиту. 28 июля этого года произошла утечка бытового газа, из-за чего произошел хлопок газовоздушной смеси.

- В результате 69-летняя женщина получила ожоги тела, причинившие тяжкий вред ее здоровью, - подчеркнули в следкоме.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, расследование продолжается. Как отметили в краевой прокуратуре, расследование находится на контроле у прокурора Железнодорожного района Андрея Соколовского.

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