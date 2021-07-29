День города в Барнауле пройдет с учетом антиковидных ограничений

День города пройдет 11 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле День города пройдет с учетом антиковидных ограничений. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в полном формате праздник пройдет, если улучшится эпидобстановка в регионе.

- Любой праздник, и День города не исключение, всегда требует большой и длительной подготовки. Поэтому администрацией города принято постановление, предусматривающее подготовку проведение мероприятий, но в полном формате они состоятся только в случае, существенного улучшения эпидемиологической обстановки и снятия ряда ограничений, - отметил председатель комитета по культуре краевой столицы Валерий Паршков.

Также он добавил, что в мэрии проработаны альтернативные варианты подготовки и проведения праздника, в том числе учитывается опыт прошлого года. В связи с этим не исключено, что некоторые мероприятия могут пройти в онлайн-формате.

Напомним, День города пройдет 11 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле определились с датой празднования Дня города

Соответствующее постановление подписал глава краевой столицы (подробнее)