В Барнауле у входа в Нагорный парк установят беседку с фигурами ангелов

«Хоровод» планируют реставрировать Фото: пресс-службы администрации Барнаула

У Нагорного парка Барнаула появится новый арт-объект. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это будет беседка, украшенная фигурами ангелов.

- Беседка олицетворяет собой все светлое и прекрасное в человеке. Здесь гости и жители города смогут отдохнуть перед подъемом в Нагорный парк или, наоборот, после спуска на пути к городу, - отмечает директор цветочного магазина, который разработает и установит объект, Лариса Пикуль.

Барнаульцы смогут полюбоваться новым объектом уже в начале августа. Сейчас на месте будущей беседки расположена композиция «Хоровод» и объект «Барнаул – центр вселенной». Их установили в 2018 году. Кстати, «Хоровод» планируют реставрировать и установить у лестницы со стороны улицы Мало-Тобольской.