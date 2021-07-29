В Барнауле определились с датой празднования Дня города

Праздник планируют провести в традиционном формате Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, в котором определена дата празднования Дня города. Как говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии, он запланирован на 11 сентября.

Несмотря на то, что сейчас действуют ковидные ограничения, праздник планируют провести в традиционном формате. В этом году краевая столица отпразднует свой 291-ый день рождения.

Комитету культуры поручено до 3 сентября разработать программу мероприятий и проект афиши к предстоящему празднику. Также другим профильным комитетам необходимо разработать схемы движения транспорта и праздничное оформление улиц и площадей города.

Уже сейчас известно, что в городе планируют провести выставки «Город мастеров» и «Барнаул-туристский», которые пройдут на пешеходной улице Мало-Тобольской, фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живем», программа «Барнаул – студенческий, молодежный, творческий», спортивный праздник и турнир по профессиональному боксу.