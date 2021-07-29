В Барнауле выделили почти 5 млн рублей на ремонт квартир в доме после взрыва газа

На месте провели первоочередные восстановительные работы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула приняли решение о выделении 5 млн рублей на восстановление квартир в доме, который пострадал от взрыва газа 28 июля. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, деньги выделили из городского бюджета.

На изготовление проектно-сметной документации уйдет около 10 дней. За это время подрядчик начнет восстанавливать жилые помещения.

Специалисты ООО «Алтайский центр строительно-технической экспертизы» обследовали здание и заключили, что безопасная эксплуатация здания допустима без ограничений, но не в квартирах №59,74 и 78. Чтобы избежать там обрушения конструкций, нужно демонтировать две оконные перемычки и проемы квартиры №78, а также временно раскрепить плиты перекрытия пятого этажа.

Также на месте провели первоочередные восстановительные работы: убрали окна, балконные ограждения, установили подпорки для плиты перекрытий, восстановили газоснабжение и электричество. Кстати, во все квартиры, за исключением трех вышеназванных, уже впустили жильцов. Ранее их эвакуировали из здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв газа в Барнауле 28 июля 2021: жильцов эвакуировали, проводится обследование дома

После взрыва газа 28 июля 2021 года в Барнауле мэрия готовит пункты размещения для жильцов (подробнее)