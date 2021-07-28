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Общество28 июля 2021 16:14

В Барнауле и Бийске построят три новых школы

Ввод в эксплуатацию состоится в 2023 году
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Сейчас решается вопрос о выделении трех участков.

Сейчас решается вопрос о выделении трех участков.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле и Бийске планируют построить три новых школы. Рабочая группа по вопросам создания в регионе дополнительных мест подготовила предложение о включении в заявку трёх земельных участков, пишет министерство образования края.

– Создание дополнительных мест в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» связано с ростом числа обучающихся, - рассказали в минобре.

Всего в Алтайском крае в рамках поручения президента планируется строительство школы на 550 мест в Барнауле на улице Взлётной, 56, еще одно учебное заведение на 1100 мест откроется школы на улице Попова, 130, а в Бийске построят школу на 350 мест на улице Волочаевской, 6.

Школы построят по концессионным соглашениям, а ввести в эксплуатацию планируют в 2023 году.