В Барнауле и Бийске построят три новых школы

Сейчас решается вопрос о выделении трех участков. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле и Бийске планируют построить три новых школы. Рабочая группа по вопросам создания в регионе дополнительных мест подготовила предложение о включении в заявку трёх земельных участков, пишет министерство образования края.

– Создание дополнительных мест в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» связано с ростом числа обучающихся, - рассказали в минобре.

Всего в Алтайском крае в рамках поручения президента планируется строительство школы на 550 мест в Барнауле на улице Взлётной, 56, еще одно учебное заведение на 1100 мест откроется школы на улице Попова, 130, а в Бийске построят школу на 350 мест на улице Волочаевской, 6.

Школы построят по концессионным соглашениям, а ввести в эксплуатацию планируют в 2023 году.