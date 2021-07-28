Алтайские аграрии получили на льготных условиях более 5 млрд рублей от Россельхозбанка

Фото предоставлено Россельхозбанком

С начала текущего года на финансирование сельхозтоваропроизводителей Алтайского края и Республики Алтай региональный филиал Россельхозбанка направил свыше 5,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд, или на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 5,2 млрд из этих средств предоставлено в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК. Рост востребованности кредитования показали все сегменты отрасли, а наибольший – более 2 млрд рублей – предприятия среднего и малого предпринимательства.

В регионах полным ходом идет заготовка кормов и в некоторых хозяйствах началась уборочная кампания. Алтайским филиалом Россельхозбанка направлено более 2,8 млрд рублей на финансирование сезонных работ. Рост по сравнению с прошлым годом составил 4 %.

«Россельхозбанк растет с каждым годом, увеличивая кредитование аграриев, все больше фермерских хозяйств ему доверяют. Очень приятно, что банк стал ориентироваться на малый и микробизнес именно по фермерским хозяйствам. Банк совершенствуется, уменьшаются барьеры при получении кредитных ресурсов, те, кто уже наработал положительную кредитную историю, чувствуют себя, как рыба в воде во взаимодействии с банком», - прокомментировал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

«Цикличность деятельности аграриев в течении года банк изучил уже давно и подходит к финансированию ключевых этапов их деятельности в рабочем порядке: ускоряются процессы кредитования, ведется активная работа с членами АККОР, заявку на кредит можно оформить дистанционно на сайте или через экосистему Россельхозбанка Свое Фермерство. Сегодня мы продолжаем вести планомерную работу, направленную на эффективное финансирование агропромышленного комплекса двух Алтаев и повышение доступности кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей», - подчеркнул директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В текущем году банк сделал значительный шаг на пути к совершенствованию и упрощению технологии кредитного процесса. В частности, был сокращен пакет документов, предоставляемых на этапе мониторинга. Послабления в этой части затронули абсолютно всех заемщиков филиала. Наиболее заметная трансформация пакета применена в отношении ИП и ИП глав КФХ с объемом ссудной задолженности в банке до 10 млн руб. Сегодня в банке реализована возможность предоставления части документов в электронном формате. Клиенты с высокой рейтинговой оценкой могут претендовать на получение «бланковых» кредитов, что, безусловно, упрощает и ускоряет процесс кредитования. Также была упрощена процедура определения залоговой стоимости по отдельным видам обеспечения. Пересмотрены условия по поддержанию чистых кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому в банке. Информация о реализуемых изменениях и программах доводится до клиентов максимально четко и своевременно - для этого банк использует все доступные ресурсы.

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