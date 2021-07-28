Фото очевидцев.

Жильцов дома в Барнауле, где произошел взрыв газа, могут разместить в гостинице «Барнаул». Решение примут после заключения экспертов о безопасности здания, пишет мэрия.

– Жители подъездов №3, 4 (17 человек, в том числе 1 ребенок) эвакуированы. Администрация города готова разместить эвакуированных жителей в развернутом пункте временного размещения на базе гостиницы «Барнаул», – рассказали в администрации.

ЧП произошло 28 июля около 9.00 в доме по адресу: ул. Молодежная, 37. В результате взрыва повреждена межквартирная стена и плиты перекрытия пятого этажа. В результате пострадали два человека 69-летняя пенсионерка, которая сейчас в больнице и 7-летняя девочка.