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Происшествия28 июля 2021 13:45

На Алтае возбудили уголовное дело на женщину за хранение наркотиков

28-летняя дама держала при себе синтетику
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Она подняла закладки и попалась.

Она подняла закладки и попалась.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 28-летней девушки за хранение наркотиков. Жительница Хабарского района держала при себе синтетик массой 35,7 граммов и 6,1 граммов, пишет краевое управление МВД.

– Подозреваемая, приехав в Барнаул по своим делам, решила заказать в интернете наркотики для личного употребления: списалась с продавцом и оплатила «товар», - рассказали полицейские.

Когда она пришла за закладкой и подобрала два свертка, ее задержали. Теперь ей грозит ответственность по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере).