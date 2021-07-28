Комплекс нарушил указ губернатора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле могут закрыть «Планету Q» из-за вечеринки в разгар пандемии. Там 23 июля прошел фестиваль автозвука, который нарушал указ губернатора, пишет Банкфакс.

– Руководство комплекса ждет наказание. Санкции предусматривают для юрлиц штрафы от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, – пишет издание.

Также комплекс могут привлечь за нарушение уровня громкости и нарушение закона Алтайского края «О тишине». Пока в заведении продолжаются вечеринки – 30 и 31 июля там запланирована серия мероприятий.