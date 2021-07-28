Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 13:11

В Барнауле могут закрыть «Планету Q» из-за вечеринки в разгар пандемии

Развлекательный комплекс нарушил указ губернатора
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Комплекс нарушил указ губернатора.

Комплекс нарушил указ губернатора.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле могут закрыть «Планету Q» из-за вечеринки в разгар пандемии. Там 23 июля прошел фестиваль автозвука, который нарушал указ губернатора, пишет Банкфакс.

– Руководство комплекса ждет наказание. Санкции предусматривают для юрлиц штрафы от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, – пишет издание.

Также комплекс могут привлечь за нарушение уровня громкости и нарушение закона Алтайского края «О тишине». Пока в заведении продолжаются вечеринки – 30 и 31 июля там запланирована серия мероприятий.