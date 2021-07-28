В подразделениях «Алтайэнерго» в самом разгаре сезон студенческого энергоотряда

Фото предоставлено компанией «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго»

В подразделениях филиала компании «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» не только пик ремонтной кампании, но и горячая пора для студенческого энергоотряда. Будущие энергетики получают практические знания и навыки благодаря долгосрочному профориентационному проекту крупнейшей электросетевой компании Сибири.

В Белокурихинских электрических сетях работают пятеро студентов профильного факультета Алтайского государственного технического и аграрного университетов. Кирилл Осипов, Дмитрий Башмаков и Вячеслав Кусков – в службе высоковольтных линий. По мнению энергетиков, ребята стали для них заметным подспорьем, особенно в период летней ремонтной кампании.

– На прошлой неделе мы вели ремонт одной из самых сложных линий электропередачи 110 кВ «Петропавловская – Солонешенская», – рассказывает директор ПО БЭС Николай Сычев. – И здесь нашлась работа для наших энергоотрядовцев. Их помощь была довольно существенной. А для самих ребят – это колоссальный опыт. Они увидели своими глазами, как происходит замена провода на высоковольтной линии. Парни они толковые, работать и учиться новому хотят с удовольствием.

Энергоотрядовцы – это студенты профильных факультетов старших курсов алтайских вузов. Как правило, после такой практики ребята уже точно понимают какое направление в энергетике для них интересно и в каком подразделении они хотели бы работать. Сейчас они занимаются обходами линий электропередачи, подписывают опоры, крепят на энергообъекты предупреждающие знаки, оформляют оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, измеряют нагрузки, участвуют в ремонтах. Одним словом, получают практические навыки будущей специальности. Есть среди будущих энергетиков и девушки. Для них в компании тоже немало интересного, в том числе освоение различных производственных программ, автоматизированных процессов.

В производственных отделениях «Алтайэнерго» каждый год ждут на работу бойцов энергоотряда и видят в организации такой «кузницы кадров» социально-значимый эффект. Польза очевидна для всех. Студенты, например, кроме практических навыков получают еще и зарплату за свою работу. С каждым из них компания заключает срочный трудовой договор, поэтому трудятся они по-настоящему.