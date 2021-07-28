Сейчас в тяжелом состоянии находятся 817 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки скончались 22 пациента с ковидом, а общее число умерших в пандемию на 28 июля 2021 года в регионе составило 3892 человека, сообщает мэрия со ссылкой на оперштаб.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 104 пациента, умерло 22 человека, от COVID-19-20, - говорится в сводке.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 817 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 258. Тем временем, в крае продолжается прививочная кампания, 350 тыс. человек полностью привиты, 115 тыс. поставили только первый компонент.