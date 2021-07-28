Алтайский вуз попал в ТОП-20 по востребованности выпускников

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

hh.ru - крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, составила рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников. Эксперты проанализировали 3,9 млн резюме российских соискателей с высшим образованием, представленных на рынке труда в течение 2020 — первого полугодия 2021 года.

В рейтинге участвовали 300 российских вузов с численностью от 3 тысяч студентов (за исключением вузов Москвы и военных учебных заведений). Анализировались зарплатные ожидания выпускников вузов разных лет. Эксперты также рассматривали, какая доля управленцев и представителей высшего менеджмента была среди общего числа соискателей с дипломом соответствующего вуза.

По итогам исследования Алтайский государсвенный технический университет имени И.И. Ползунова занял 14 позицию, попав в топ 20 региональных вузов Росиии.