Разыскиваемый.

На Алтае разыскивают байкера из-за подозрения в ряде тяжких преступлений. Он передвигается на мотоцикле Kawasaki синего цвета, говорится в ориентировке.

– МО МВД России «Мамонтовский» по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений разыскивается Яценко Евгений Анатольевич 1989 г.р., – сообщает полиция.

На вид мужчине 32 года, лицо овальное, волосы темные, среднего роста, спортивного телосложения. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Яценко, просьба сообщить по телефонам: +7 993-002-62-25, 112, 102, 397-313, 397-401.