В Барнауле выделили более 50 млн рублей на ремонт реанимации в горбольнице №12

Фото минздрава региона.

Более 50 млн рублей выделили на ремонт реанимации в горбольнице №12 из краевого бюджета. Там расширят реанимационное отделение с 6 до 18 коек (с возможностью увеличения до 24 коек), сообщает минздрав региона.

– Свыше 50 млн рублей из краевого бюджета выделено на капитальный ремонт и расширение реанимационного отделения Городской больницы №12, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время полностью обновлена система вентиляции, установлены новые окна, электропроводка, система водоснабжения. Фактически это первое структурное подразделение, ремонтируемое в рамках создания второй больницы скорой медицинской помощи. Новая организация будет создана в 2022 году на базе Горбольниц №11 и №12.