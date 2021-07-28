Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Фото: Фото очевидцев

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Барнауле 28 июля 2021 года. В результате ЧП на улице Молодежной пострадали 69-летняя женщина и 7-летний ребенок, сообщает ведомство.

– В результате произошло разрушение стены жилого дома между 3 и 4 подъездами на пятом этаже. Пострадали 69-летняя женщина и 7-летний ребенок. Гражданам потребовалась госпитализация, - пишет ведомство.

Прокурор Железнодорожного района Барнаула выехал на место происшествия. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.