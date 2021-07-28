Сергей Миронов. Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Известный политик Сергей Миронов посетил алтайский завод – «Новоалтайский завод энергетического оборудования», где работает порядка 50 человек, сообщает Банкфакс.

– Предприятие уже несколько лет занимается производством котлов и другого энергетического оборудования для объектов коммунального хозяйства и на комбинатах технологической промышленности. По словам представителя малого бизнеса, руководство завода постоянно сталкивается с целым рядом проблем, которые не всегда удается решить, – пишет издание.

Одна из них – трехкратный рост цен на металл, который выступает основным сырьем для производства. Кроме того, заводу мешает нечестная конкуренция, когда аналогичные предприятия работают черную, экономя на налогах, зато снижая цену для потребителя.

По словам Миронова, малому бизнесу в России приходится непросто из-за серьезного налогового бремени.

– Власти постоянно говорят, что малый и средний бизнес надо поддерживать. Я скажу так: это не штаны, чтобы их поддерживать. Нужно просто не мешать им работать и развиваться, – заявил руководитель партии «Справедливая Россия – За правду».