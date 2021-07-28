Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 5:02

В Барнаульском поселке Южном отключили горячую воду

Это связано с ремонтом теплосети
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Воды не будет 10 часов.

Воды не будет 10 часов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском поселке Южном отключили горячую воду на 10 часов. Это связано с ремонтом теплосети в районе адреса Лесной тракт, 65, сообщает мэрия.

- Специалисты СГК будут устранять повреждение на магистральном трубопроводе возрастом 41 год и диаметром 530 мм, - рассказали в администрации.

Воды не будет до 18.00 в 102 многоквартирных и 67 частных домах, 7 детских садах, 3 школах, 5 медицинских учреждениях и 16 административных зданиях в границах улиц Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой и др.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.