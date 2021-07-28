Воды не будет 10 часов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском поселке Южном отключили горячую воду на 10 часов. Это связано с ремонтом теплосети в районе адреса Лесной тракт, 65, сообщает мэрия.

- Специалисты СГК будут устранять повреждение на магистральном трубопроводе возрастом 41 год и диаметром 530 мм, - рассказали в администрации.

Воды не будет до 18.00 в 102 многоквартирных и 67 частных домах, 7 детских садах, 3 школах, 5 медицинских учреждениях и 16 административных зданиях в границах улиц Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой и др.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.