На Алтае отец несколько лет беспричинно избивал своих шестерых детей

Обвиняемому назначили 3 года 5 месяцев колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялся суд над 40-летним мужчиной, который на протяжении долгих лет издевался над собственными детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Всего на воспитании у мужчины находилось шесть детей от шести до 15 лет и, как установило следствие и суд, он издевался над ними с января 2016-го по март 2020 года.

- Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании, беспричинно истязал несовершеннолетних, используя малозначительные поводы, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Поводы для физического насилия мужчина выбирал разные: плохое поведение, отказ от помощи по дому, плохие оценки и т.д. Отец бил детей руками, ногами и подручными предметами. Однажды он избил 12-летнего сына черенком от лопаты. Двумя ударами он причинил мальчику перелом.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили 3 года 5 месяцев колонии общего режима. Дети в настоящее время проживают с матерью.