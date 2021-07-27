Виктор Томенко рассказал о необходимости вводить в Алтайском крае QR-коды

Виктор Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во вторник, 27 июля, на онлайн пресс-конференции рассказал о вероятности введения на территории региона QR-кодов.

- У меня тоже есть QR-код, где его применить в Алтайском крае, не знаю, – сказал Виктор Томенко.

По его словам, в нашем регионе есть и другие ограничивающие методы. К примеру, в учреждениях культуры сокращена заполняемость залов, действует масочный режим и контроль температуры на входе. Так что пока нет необходимости вводить новые правила.

Ранее опыт введения QR-кодов проверила на себе Москва. В частности, по ним можно было попасть в кафе и рестораны, однако долго такие правила не продержались.