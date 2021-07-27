Власти Алтайского края вновь задумались над сменой герба региона

Герб Алтайского края Фото: Анна СЕМИНА

Герб Алтайского края уже давно вызывает споры и претензии у членов геральдического совета при президенте РФ. В этот раз власти региона всерьез задумались об изменениях в символике, пишет «Банкфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева.

- Символ края, скорее всего, изменят и приведут в соответствие с геральдическими правилами к осени следующего года. Кроме того, модификациям, вероятно, подвергнутся и гербы других муниципалитетов региона, чьи композиции нарушают устоявшиеся нормы, - пишет издание.

Напомним, ранее власти Барнаула задумались о смене герба. Вероятнее всего, с него исчезнет конь.

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