Семилетняя девочка погибла в аварии на алтайской трассе

ДТП в Немецком районе (фото: предоставлено очевидцем)

На дороге К-08 в Немецком районе Алтайского края, во вторник днем, 27 июля, произошло ДТП со смертельным исходом – погибла семилетняя девочка, сообщает сайт прокуратуры региона.

- Около 14.00 часов возле села Подсосново Немецкого национального района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia Rio и Lexus, в результате которого пострадали шесть пассажиров транспортных средств, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. В результате столкновения, семилетняя пассажирка Rio скончалась на месте происшествия еще до прибытия медиков.

Оба водителя, а также три пассажира Kia и несовершеннолетний пассажир автомобиля Lexus – госпитализированы.

На место происшествия выезжал и.о. прокурора района Руслан Лиманских. Также там работает следственно-оперативная группа.