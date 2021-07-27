Новый учебный год на Алтае планируют начать в очном формате

1 сентября в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый учебный год в школах Алтайского края, скорее всего, начнется за привычными партами, в очном формате. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

Глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, край вышел на планку, после которой должен начаться спад.

- Поэтому пока вопрос о переходе на дистанционный формат обучения школьников не стоит, - подытожил Томенко, добавив, что «пока подготовка идет из представления, что дети пойдут в школу».

Тем не менее, по словам губернатора, до начала учебного года ещё больше месяца, и власти будут смотреть, как будет развиваться ситуация.