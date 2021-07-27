«Алтайский бройлер» после пожара планирует расширить производство

Сгоревший цех в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

Работы по ликвидации последствий пожара на предприятии «Алтайский бройлер» в Бийске продолжаются, а параллельно с этим рассматриваются варианты по расширению производства в ближайшем будущем, пишет «Бийский рабочий»

- Вот здесь были камеры хранения продукции, камеры шоковой заморозки, дальше – компрессорная установка, которая поддерживала холод. За ней - склад тары и упаковки, - показывает территорию, где недавно произошел пожар, руководитель филиала «Алтайский бройлер» Румиль Зинюров.

Сейчас там виднеются только металлические опоры. Вся продукция, которая хранилась на складах, уже вывезена и утилизирована должным образом. За этим следит сразу два ведомства - Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Никаких претензий у них нет. Так что жителям не о чем беспокоиться.

- Последствия пожара на предприятии стали самой обсуждаемой темой в городе. Мне, как депутату, поступало много вопросов. Люди обращались и в приемную, и писали мне в социальных сетях, - говорит депутат АКЗС Андрей Абрамов. - Сейчас, побывав на предприятии, я воочию убедился, что остатки продукции отсюда вывезены. Ни антисанитарии, ни запаха на месте нет. В названные сроки предприятие уложилось.

Уже сейчас руководство «Алтайского бройлера» задумывается о будущем своего предприятия, о том, как будет восстанавливаться цех, как будет расширяться производство. Так в Зональном районе планируют возвести дополнительную площадку для выращивания цыплят, далее мясо будет поставляться в Бийск. А в наукограде создадут производство котлет и колбас.