Готовимся к школе сейчас, чтобы не попасть в цейтнот потом: любая канцелярия – за 1 рубль в «Галамарте»

До нового учебного года еще больше месяца, но уже стоит подумать о подготовке, тем более что сейчас можно прийти в «Галамарт» и приобрести все необходимое для школы… за 1 рубль. Такая акция пройдет в народном магазине с 29 июля по 1 августа: любой второй товар для школы здесь будет стоить именно столько.

Смотреть видеосюжет Ручка CLIPSTUDIO в форме поезда. Светится в темноте! (Арт. 591-041)

Фото предоставлено «Галамарт»

Ассортимент не разочарует: здесь есть буквально все, что может понадобиться в стенах альма-матер, причем все товары - в интересном современном дизайне. Пользоваться такими – одно удовольствие!

Не забудьте приобрести побольше пишущих принадлежностей (они с завидным постоянством умудряются теряться). Например, гелевая ручка в лучшую сторону отличается от своих «собратьев» качеством и скоростью письма, а также комфортом в использовании. Можно подобрать с забавными колпачками или подсветкой, а есть ручки «Пиши-стирай» из коллекции "Забавная канцелярия": если сделал ошибку, не беда, ее тут же можно исправить.

Фото предоставлено «Галамарт»

Кроме того, здесь можно приобрести сразу несколько пеналов (яркие, с блестками или в виде пачки печенья – на любое настроение), блокноты и записную книжку с запахом шоколада, линейки и калькуляторы (есть даже «два в одном»), краски и мел… Словом, любые канцтовары, которыми можно заполнить рюкзак и таким образом подготовиться к школе быстрее (и дешевле!) остальных.

Фото предоставлено «Галамарт»

Конечно, рюкзаки в «Галамарте» тоже есть: детские и подростковые, однотонные и яркие. Изделия удобные и прочные, ткань легко очищается и не выгорает на солнце, а за счет широких лямок спина не будет уставать. И да – по акции можно взять сразу несколько: с одним – в школу, с другим – на спорт, с третьим – на прогулку… А почему бы и нет? Пусть будут разные -под разные случаи и настроение! Кстати, есть рюкзаки и с USB-выходами: школьники оценят.

Фото предоставлено «Галамарт»

Абсолютно все – от рюкзаков до канцтоваров – можно найти в народном магазине. СуперШкола от «Галамарта» стартует!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на канцелярские товары действует с 29 июля по 1 августа 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт».

О сроках и подробностях акции узнавайте www.galamart.ru

На правах рекламы.