Виктор Томенко поздравил алтайского стрелка Сергея Каменского с олимпийской медалью

Сергей Каменский Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своих страницах в социальных сетях поздравил бийского стрелка Сергея Каменского с завоеванной бронзовой медалью Олимпийских игр в Токио.

- От имени всех жителей края поздравляю Сергея! Желаю дальнейшей удачи в спортивных состязаниях! Отдельные слова благодарности – заслуженному тренеру России и отцу Сергея – Игорю Владимировичу Каменскому, который воспитал и подготовил олимпийского чемпиона, - говорит губернатор.

Напомним, Сергей Каменский вместе с Юлией Каримовой из Ижевска стал бронзовым призером в смешанном миксте, в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В борьбе за третье место наши спортсмены обошли южнокорейскую пару.

Теперь Сергей Каменский двукратный призер Олимпийских игр. Свою первую награду он завоевал в 2016 году в Рио.