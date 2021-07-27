Алтайский губернатор: «Госпиталя в «Посуда Центре» Барнаула не будет»

Бывший "Посуда Центр" Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Несмотря на третью волну коронавируса, вопрос о строительстве госпиталя на базе бывшего «Посуда Центра» в Барнауле уже не стоит. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

В крае отказались от развертываниея коек на немедицинских площадках. Томенко объяснил, что осенью тема оперативного размещения госпиталя в немедицинском помещении возникла в тревожный момент, когда были заняты уже шесть тысяч коек.

Поблагодарив бизнес, который тогда быстро откликнулся и предложил здание, Томенко заметил, что в поиске дополнительных площадок «коллеги побежали вперед».

По его словам, после плотного погружения в тему высветился не только огромный объем работ, но и объемные бюджетные деньги, которые требовалось вложить в частную площадку.

- Это были бы временные экстрамеры, которые позволили бы преодолеть кризисную ситуацию, – сказал глава региона. - Теперь, по его словам, вопрос о госпитале в «Посуда-центре» не стоит, и в регионе есть еще возможность развернуть 1,5-2 тыс. коек в ковидных госпиталях края.