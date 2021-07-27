В Барнауле появился бесплатный Wi-Fi на набережно Оби

Территория нагорного парка и набережной теперь покрыта сетью Wi-Fi Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле появилась точка бесплатного доступа в интернет – на набережной Оби теперь можно подключиться к Wi-Fi. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Чтобы им воспользоваться, достаточно подключить мобильное устройство к сети «Dianet WiFi Free», - рассказывают в мэрии. - Система авторизации - по номеру телефона через звонок, она соответствует требованиям законодательства и гарантирует безопасность пользовательских данных.

Выбор площадки с бесплатным доступом в сеть был оправдан – набережная и Нагорный парк являются местом притяжения жителей и туристов. Плюс к этому, данная территория будет развиваться и дальше.

- Мы стараемся сделать ее более привлекательной и комфортной для гостей. Обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi станет очередным шагом в данном направлении, - добавили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.