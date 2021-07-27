Виктор Томенко: "Вакцинировать нужно более 10 тысяч человек в день"

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля поставил планку по вакцинации.

- Количество вакцинированных выросло почти в три раза, но, думаю, надо более 10 тысяч человек в день вакцинировать, - сказал глава региона.

По его мнению, эпидситуация подталкивает к наращиванию темпов прививочной компании, несмотря на нынешние высокие показатели. На пресс-конференции прозвучали цифры: на 27 июля почти 340 тысяч человек сделали две прививки и почти 120 тысяч - одну. При этом из полностью привитых заболели около 2 тысяч человек.

- Более чем у 90% заболевание протекает в очень легкой или бессимптомной форме, - подчеркнул губернатор.

По словам Виктора Томенко, вакцинация в крае ведется в основном вакциной "Спутник V".

- Больше 95% привились именно им, результаты достаточно хорошие, - отметил глава региона, напомнив, что в крае работает более 100 пунктов вакцинации.

Он еще раз повторил, что выйти на уровень вакцинации в 60% для коллективного иммунитета позволит иммунизация 1,1 миллиона жителей края.

По мнению Виктора Петровича, у подавляющей части жителей края есть понимание, что вакцинация единственный способ преодолеть эпидемию коронавируса.