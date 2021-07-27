Алтайский губернатор подтвердил отставку министра образования

Пресс-конференция Виктора Томенко 27 июля 2021 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр образования Алтайского края Максим Костенко покидает региональное правительство, он приглашен на другую работу. Информацию подтвердил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

- Решение уже принято, со 2 августа Максим Александрович в отставке, - сообщил глава региона.

Увольнение, по словам Виктора Томенко, связано с предложением другой работы. Сам Костенко на вопрос СМИ по поводу своего увольнения и дальнейшей судьбы пока не отвечает.

Напомним, что Максим Костенко возглавил министерство осенью 2018 года. До этого чиновник работал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.