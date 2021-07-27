Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2021 года составило 3870

За сутки в Алтайском крае скончались 23 пациента с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 27 июля 2021 года за сутки увеличилось еще на 23 случая и составило 3870. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 пациента, умерло 23 человек, от COVID-19-20, - говорится в статистике.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае за все время наблюдения таких пациентов составляет почти 61 тысяча. Из них выздоровели 48 628. Продолжает лечение в ковидных госпиталях 3268 инфицированных COVID-19 и 644 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 786, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 230, - добавляют в оперштабе.